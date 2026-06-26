Онколог Каприн назвал рак кожи самым частым в мире онкозаболеванием

Академик также обратил внимание на гендерные различия в структуре заболеваемости. У женщин чаще всего выявляют рак молочной железы, а у мужчин лидирует рак предстательной железы. Онколог добавил, что колоректальный рак входит в число наиболее частых злокачественных новообразований как у мужчин, так и у женщин. Эта болезнь также занимает одну из ведущих позиций в структуре смертности.