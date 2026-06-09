Витилиго может снижать риск рака кожи: молодые учёные представили неожиданные данные

Молодые учёные Сеченовского Университета представили исследования, которые могут помочь в диагностике и лечении дерматологических заболеваний. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе вуза. Работы показали, что подкожные узлы часто связаны с системными болезнями, а витилиго может быть не только кожной проблемой, но и моделью естественной противоопухолевой защиты.

Исследования представили на Всероссийской научно-практической конференции «Рахмановские чтения». В этом году её провели уже в 43-й раз. Отдельную секцию посвятили работам аспирантов кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова.

Аспирантка Марина Алексеева изучила, как появление рубцов, пигментации и покраснений после акне связано с генетикой. По её словам, на развитие постакне влияет не только тяжесть воспаления, но и особенности генов, отвечающих за синтез коллагена и восстановление соединительной ткани.

Если коллагена вырабатывается слишком мало, на коже могут появляться рубцы в виде ямок. Если слишком много — формируются гипертрофические рубцы, похожие на бугорки. Учёные считают, что изучение генетических особенностей пациентов поможет прогнозировать тяжесть акне и подбирать терапию более персонально.

Другое исследование было посвящено панникулиту — воспалению подкожной жировой клетчатки, при котором под кожей образуются плотные болезненные узлы. Аспирантка Алина Ерошенкова рассказала, что такие проявления часто оказываются не самостоятельной кожной проблемой, а маркером системного заболевания.

По её словам, панникулит может сочетаться с ожирением, сахарным диабетом 2 типа, аутоиммунными патологиями, воспалительными заболеваниями кишечника, саркоидозом и даже раком поджелудочной железы. Для таких случаев в Клинике кожных болезней имени В.А. Рахманова разработали диагностический алгоритм.

Отдельное внимание привлекла работа о витилиго. Аспирантка Лилия Алмакаева отметила, что при этом аутоиммунном заболевании поражаются клетки, вырабатывающие меланин, из-за чего на коже появляются белые пятна. Логично было бы ожидать, что отсутствие пигмента повышает риск рака кожи, но накопленные данные говорят об обратном.

По данным зарубежных исследований, у пациентов с витилиго риск рака кожи может быть ниже, в том числе риск меланомы, плоскоклеточного и базальноклеточного рака. Учёные связывают это с иммунными и генетическими механизмами.

«Витилиго — это не просто косметическая проблема, а модель естественной противоопухолевой защиты», — считает Лилия Алмакаева.

Исследователи подчёркивают, что такие данные не отменяют необходимости наблюдения у врача и защиты кожи от солнца. Но понимание механизмов витилиго может в будущем помочь не только в лечении самого заболевания, но и в поиске новых подходов к иммунотерапии меланомы.