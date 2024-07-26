Главный онколог Минздрава назвал Life.ru страшную ошибку россиян в вопросе рака

Существует мнение, что на вероятность развития онкозаболеваний в особенности влияет хронический стресс. Однако данное заявление также вызывает и массу споров в медицинских кругах. В беседе с Life.ru генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии и главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что на самом деле приводит к развитию рака, где он чаще всего локализуется и можно ли узнать о нём на ранних стадиях.

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн оценил влияние стресса на развитие онкозаболеваний. Видео © Life.ru

"Ну давайте начнём с того, что любое утверждение у учёных должно базироваться на доказательной медицине. Дело в том, что таких исследований, собственно, не было. Это предположение. Особенно трудно выбирать когорту людей: у кого больше стресс, у кого меньше стресс. У кого-то стресс от того, что кошка не вернулась домой, а у кого-то стресс совершенно другого масштаба. Поэтому это крайне сложное исследование, которое, собственно, нельзя так систематизировать", — прокомментировал эксперт на полях форума "Здоровое общество".

Доктор призвал не путать бытовое определение стресса и научное. Ведь, например, изменение окружающей температуры и простуда также являются стрессом для организма.

По словам Каприна, в вопросе онкологии крайне важна ранняя диагностика заболевания. Именно регулярная диспансеризация, которой многие, увы, пренебрегают, и забота о собственном здоровье помогли бы улучшить механизмы лечения рака.

"Действительно, ранние стадии сейчас замечательно лечатся, с очень интересными результатами. Так, молочная железа, рак молочной железы — до 100% иногда случаев при некоторых локализациях. Рак предстательной железы при некоторых локализациях — 95%. Ну и так далее", — пояснил Каприн.

Специалист добавил, что на первых этапах больному назначают обыкновенную операцию, после которой требуется недолгое восстановление. Когда же приходит пациент с запущенной формой онкологии, врачам, помимо хирургического вмешательства, приходится назначать химиотерапию, что истощает и без того ослабленный организм. Также онколог отметил снижение статистики выявления рака различных локализаций в период пандемии коронавируса в 2020–2021 году.

"Мы видели падение выявления раннего рака. Падение, уменьшение количества обращений. И, конечно, мы ожидали, что это вернётся к нам на более продвинутых стадиях. Ну, изоляция населения в 2020–2021 году во всех странах происходила. Сейчас есть возвращение к нормальным цифрам по обращаемости. Растёт выявляемость по всем локализациям", — объяснил специалист.

Как отмечается, к наиболее частым локализациям онкологии в последние годы относятся: рак кожи, предстательной железы и колоректальный рак.

Врач призвал не подаваться распространённым мифам о лечении онкологии. Особенно губительно для пациентов, по его словам, самолечение при помощи трав и отваров. Борьба с лженаукой в данной сфере не менее важна, чем поиск эффективного лекарства против рака, заключил Каприн.