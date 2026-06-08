Ему было всего 27: Бывший защитник «Шинника» умер после изнурительной борьбы с раком

Бывший защитник ярославского «Шинника» и сборной Буркина-Фасо Бен Загре умер в возрасте 27 лет. О смерти футболиста сообщил его агент Дмитрий Селюк.

«К сожалению, Бен ушел из жизни. Это произошло вчера», — передаёт слова агента «Матч ТВ»

По словам агента, сначала футболиста обследовали в Ярославле, где после операции и биопсии ему сообщили, что признаков рака нет. Позже в Москве Загре направили в специализированный центр по костным заболеваниям, где диагноз поставили сразу.

Селюк утверждает, что врачи могли упустить время. По его словам, после этого игрока возили на лечение в Германию и Португалию, где ему проводили химиотерапию, однако спасти спортсмена не удалось.

Бен Загре выступал за «Шинник» с февраля 2024 года до лета 2025-го. За ярославский клуб он провёл 44 матча и забил четыре гола.

Также в его карьере были датский «Эсбьерг», португальская «Витория Гимарайнш» и казахстанский «Кайсар». За сборную Буркина-Фасо защитник сыграл один матч.