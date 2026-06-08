Врач объяснил, что произошло с футболистом Эриксеном на поле и как ему помог гаджет «по требованию»

Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время товарищеского матча с Украиной, нежелательно заниматься профессиональным спортом, считает врач-терапевт Андрей Звонков. В беседе с Life.ru он объяснил, что кардиостимулятор, установленный у датчанина, способен спасти ему жизнь, он может даже заниматься спортом — но уже не на самом высоком уровне.

Спортом для здоровья совершенно не опасно заниматься. А вот большим серьёзным футболом — нежелательно. Опасно, если произойдёт какой-нибудь электрический разряд и стимулятор просто выйдет из строя. Это уже на его усмотрение, на усмотрение его тренера и лечащего врача. Тут всё определяется желанием, возможностями и деньгами — это три главных фактора. Пока спортсмен приносит деньги, приносит доход и является источником дохода для команды, тренера, владельца клуба, они будут его выжимать и готовы будут напичкать его любыми гаджетами, лишь бы он бегал. Андрей Звонков Врач-терапевт

При этом для Эриксена прогноз скорее благоприятный, говорит врач. Он объяснил, что многие люди живут с такими приборами. Это называется кардиостимулятор в режиме «по требованию». Он постоянно снимает кардиограмму и в случае нарушения сердечного ритма посылает импульс в сердце. В случае опасности стимулятор запустит «мотор».

«Для этого его и вживили, чтобы в случае срыва ритма, то есть возникновения фибрилляции, он импульсом запустил нормальную работу сердца. Скорее всего, это и произошло [на матче с Украиной]. Ему установили стимулятор, чтобы в случае повтора подобной ситуации не приходилось бежать к нему с дефибриллятором, ведь на это тратится время. А тут автоматом: ритм сорвался и в течение минуты стимулятор тут же запустил его обратно», — добавил Звонков.