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Регион
7 июня, 18:16

Играющий с кардиостимулятором футболист Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной

Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле в ходе товарищеского матча с Украиной. Об этом сообщили корреспонденты, работавшие на игре в Оденсе.

Инцидент случился во втором тайме. К тому моменту хозяева вели со счётом 2:1. Полузащитник вышел на поле в стартовом составе.

Игру остановили. Бригада медиков оперативно оказала футболисту необходимую помощь прямо на газоне. Подробности о его текущем состоянии не раскрываются.

Стоит напомнить, что для игрока это не первый подобный эпизод в карьере. Летом 2021 года во время матча Евро-2020 против команды Финляндии у спортсмена произошла остановка сердца.

Тогда врачи несколько минут боролись за жизнь датчанина, выполняя непрямой массаж сердца. Позже полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор.

Эриксен забил на Евро спустя 1100 дней после пережитого на поле сердечного приступа
Эриксен забил на Евро спустя 1100 дней после пережитого на поле сердечного приступа

Из-за наличия этого прибора футболисту запретили выступать в итальянском чемпионате. На тот момент он являлся игроком миланского «Интера». Сейчас хавбек защищает цвета «Вольфсбурга».

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Никита Никонов
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