Играющий с кардиостимулятором футболист Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле в ходе товарищеского матча с Украиной. Об этом сообщили корреспонденты, работавшие на игре в Оденсе.

Инцидент случился во втором тайме. К тому моменту хозяева вели со счётом 2:1. Полузащитник вышел на поле в стартовом составе.

Игру остановили. Бригада медиков оперативно оказала футболисту необходимую помощь прямо на газоне. Подробности о его текущем состоянии не раскрываются.

Стоит напомнить, что для игрока это не первый подобный эпизод в карьере. Летом 2021 года во время матча Евро-2020 против команды Финляндии у спортсмена произошла остановка сердца.

Тогда врачи несколько минут боролись за жизнь датчанина, выполняя непрямой массаж сердца. Позже полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор.

Из-за наличия этого прибора футболисту запретили выступать в итальянском чемпионате. На тот момент он являлся игроком миланского «Интера». Сейчас хавбек защищает цвета «Вольфсбурга».