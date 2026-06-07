Эриксен покинул поле под овации после потери сознания, матч не возобновят
Кристиан Эриксен. Обложка ©
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание прямо во время матча, смог самостоятельно покинуть поле. Болельщики проводили его долгими и громкими овациями.
Игра, прерванная из-за случившегося, не будет доиграна.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во втором тайме матча против команды Украины в Оденсе, когда хозяева вели со счётом 2:1. Игру остановили, а бригада медиков оперативно оказала футболисту необходимую помощь прямо на газоне.
Этот пугающий эпизод заставляет вспомнить, что для игрока это уже не первый подобный случай в карьере: летом 2021 года во время матча Евро-2020 против команды Финляндии у спортсмена произошла остановка сердца, и тогда врачи несколько минут боролись за его жизнь, выполняя непрямой массаж сердца, а позже ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Именно из-за наличия этого прибора футболисту впоследствии запретили выступать в итальянском чемпионате за миланский «Интер», и сейчас хавбек защищает цвета «Вольфсбурга».
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