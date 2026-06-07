ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 18:31

Эриксен покинул поле под овации после потери сознания, матч не возобновят

Кристиан Эриксен. Обложка ©

Кристиан Эриксен. Обложка ©

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание прямо во время матча, смог самостоятельно покинуть поле. Болельщики проводили его долгими и громкими овациями.

Игра, прерванная из-за случившегося, не будет доиграна.

Эриксен забил на Евро спустя 1100 дней после пережитого на поле сердечного приступа
Эриксен забил на Евро спустя 1100 дней после пережитого на поле сердечного приступа

Ранее сообщалось, что футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во втором тайме матча против команды Украины в Оденсе, когда хозяева вели со счётом 2:1. Игру остановили, а бригада медиков оперативно оказала футболисту необходимую помощь прямо на газоне.

Этот пугающий эпизод заставляет вспомнить, что для игрока это уже не первый подобный случай в карьере: летом 2021 года во время матча Евро-2020 против команды Финляндии у спортсмена произошла остановка сердца, и тогда врачи несколько минут боролись за его жизнь, выполняя непрямой массаж сердца, а позже ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Именно из-за наличия этого прибора футболисту впоследствии запретили выступать в итальянском чемпионате за миланский «Интер», и сейчас хавбек защищает цвета «Вольфсбурга».

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Футбол
  • дания
  • Украина
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar