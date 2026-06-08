FIFA и УЕФА оценили состояние Эриксена после потери сознания в матче с Украиной
Обложка © ТАСС / Matthias Schrader
Президент ФИФА Джанни Инфантино рад, что датский футболист Кристиан Эриксен пришёл в себя после потери сознания на поле в матче с Украиной. Об этом глава организации написал в соцсетях.
«Рад слышать, что Кристиан Эриксен находится в сознании и получает необходимое медицинское лечение после инцидента в матче со сборной Украины», — отметил Инфантино.
Он пожелал игроку скорейшего восстановления, передал слова поддержки его семье и сборной Дании, а также высоко оценил действия медиков и официальных лиц встречи.
На произошедшее отреагировал и УЕФА. В организации сообщили, что рады положительным новостям о самочувствии футболиста, и пожелали ему всего наилучшего.
В 2021 году Эриксен уже пережил похожий инцидент на поле: во время матча на Евро против Финляндии у него остановилось сердце. Медики несколько минут реанимировали датского футболиста, делая непрямой массаж сердца.
Ранее стало известно, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во втором тайме встречи с Украиной в Оденсе. На тот момент датская команда вела 2:1. Матч остановили, после чего врачи быстро вышли на поле и оказали футболисту необходимую помощь прямо на газоне. Игрок покинул поле под овации.
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