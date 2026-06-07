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7 июня, 09:44

Экс-футболист клубов Франции Иронду Мусаву-Кинг найден мёртвым на улице

Обложка © Wikipedia / S. Plaine

Обложка © Wikipedia / S. Plaine

Бывший защитник сборной Габона и французских клубов Иронду Мусаву-Кинг найден мёртвым на улице в Либревиле. О случившемся сообщает Daily Star.

Инцидент произошёл в столице Габона Либревиле. Полиция выясняет причину загадочной смерти 34-летнего спортсмена.

Мусаву-Кинг играл за такие клубы, как «Тулуза», «Лорьян», «Кан», «Булонь», «Ле-Ман», швейцарский «Санкт-Галлен», индийский «Бенгалуру».

Также он провёл 14 матчей за национальную сборную Габона и был участником Кубка африканских наций.

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Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Торпедо» Михаил (Немесио) Посуэло умер в Мадриде на 86-м году жизни. В составе чёрно-белых он выиграл Кубок СССР 1960 года, а также дважды становился серебряным призёром чемпионата страны. За московскую команду Посуэло провёл 72 матча и забил 24 мяча. На профессиональном уровне он также выступал за «Спартак» и «Зенит».

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Татьяна Миссуми
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