Кардиостимулятор спас Эриксена после потери сознания в матче с Украиной
Кристиан Эриксен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chriseriksen8
Кардиостимулятор спас полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена после того, как он ненадолго потерял сознание во время товарищеского матча с Украиной. Об этом сообщил врач датской сборной Мортен Боесен.
По его словам, устройство сработало корректно, что позволило футболисту быстро прийти в себя и самостоятельно покинуть поле после оказания медицинской помощи.
Эриксену предстоит дополнительное обследование в больнице для выяснения причин эпизода, однако медики отмечают, что его состояние стабильное.
Врач также передал слова самого игрока, который попросил сообщить, что чувствует себя хорошо и находится в порядке.
Напомним, в 2021 году у Эриксена остановилось сердце во время матча чемпионата Европы против Финляндии. Тогда врачи несколько минут боролись за жизнь датчанина, выполняя непрямой массаж сердца. Позже полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.