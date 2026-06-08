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7 июня, 21:19

Кардиостимулятор спас Эриксена после потери сознания в матче с Украиной

Кристиан Эриксен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chriseriksen8

Кристиан Эриксен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chriseriksen8

Кардиостимулятор спас полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена после того, как он ненадолго потерял сознание во время товарищеского матча с Украиной. Об этом сообщил врач датской сборной Мортен Боесен.

По его словам, устройство сработало корректно, что позволило футболисту быстро прийти в себя и самостоятельно покинуть поле после оказания медицинской помощи.

Эриксену предстоит дополнительное обследование в больнице для выяснения причин эпизода, однако медики отмечают, что его состояние стабильное.

Врач также передал слова самого игрока, который попросил сообщить, что чувствует себя хорошо и находится в порядке.

Эриксен покинул поле под овации после потери сознания, матч не возобновят
Эриксен покинул поле под овации после потери сознания, матч не возобновят

Напомним, в 2021 году у Эриксена остановилось сердце во время матча чемпионата Европы против Финляндии. Тогда врачи несколько минут боролись за жизнь датчанина, выполняя непрямой массаж сердца. Позже полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор.

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Артём Гапоненко
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