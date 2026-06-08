Кардиостимулятор спас Эриксена после потери сознания в матче с Украиной

Кардиостимулятор спас полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена после того, как он ненадолго потерял сознание во время товарищеского матча с Украиной. Об этом сообщил врач датской сборной Мортен Боесен.

По его словам, устройство сработало корректно, что позволило футболисту быстро прийти в себя и самостоятельно покинуть поле после оказания медицинской помощи.

Эриксену предстоит дополнительное обследование в больнице для выяснения причин эпизода, однако медики отмечают, что его состояние стабильное.

Врач также передал слова самого игрока, который попросил сообщить, что чувствует себя хорошо и находится в порядке.

Напомним, в 2021 году у Эриксена остановилось сердце во время матча чемпионата Европы против Финляндии. Тогда врачи несколько минут боролись за жизнь датчанина, выполняя непрямой массаж сердца. Позже полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор.