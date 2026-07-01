Сбежавшему в США солисту Little Big закрыли лазейку для получения денег из России

Налоговая закрыла индивидуальное предпринимательство солиста Little Big Ильи Прусикина*. Теперь он официально не может вести бизнес в России, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Это ИП оставалось единственной связью музыканта с родиной — через него он управлял правами на свои песни и получал доход. Две его предыдущие компании закрылись ещё раньше. К тому же на ИП висел долг 182 тысячи рублей. Прусикин* не только не платил налоги, но и забывал подавать отчётность, а также игнорировал штрафы за нарушение правил для иноагентов.

С 2022 года музыкант живёт в США с женой Софьей Таюрской. У них растёт дочь, родившаяся в Америке. В России у Прусикина* остались бывшая жена и сын. Тем временем группа Little Big стремительно теряет популярность. Музыканты ищут новые идеи, чтобы вернуть былой успех, но пока безуспешно. Прусикин* и Таюрская взяли паузу. Новые песни не становятся хитами, а продюсеры не помогают.

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