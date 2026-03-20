Продюсеры бессильны: Прусикин* и Таюрская пытаются вернуть популярность Little Big

Группа Little Big, покинувшая Россию после начала специальной военной операции, столкнулась с падением популярности и вынуждена искать новые идеи для возвращения былой славы. Фронтмен одиозного коллектива Илья Прусикин* вместе с женой Софьей Таюрской взяли творческий отпуск, сообщает Mash.

Креативный ресурс музыкантов иссяк: новые треки не залетают как раньше, не могут помочь и продюсеры. Сейчас пара осела в Лос-Анджелесе, где воспитывает дочь, и практически не выступает.

Артисты больше не работают с концертными агентствами и появляются на сцене лишь выборочно. За частные корпоративы они просят до 50 тысяч долларов — гонорары несопоставимы с теми, что были до переезда. Оплату принимают только в криптовалюте, а сам райдер лайтовый: вода, чай, сок, пятизвездочный отель и перелёт бизнес-классом.

После начала СВО группа фактически распалась: часть участников осталась в России, а Прусикин* с Таюрской уехали в США, где их карьера пошла на спад. В 2025 году коллектив отменил мировые гастроли и резко сократил выпуск новых песен, ограничившись всего четырьмя синглами.

Ранее сообщалось, что у лидера группы Little Big Ильи Прусикина*, покинувшего Россию, возник новый долг перед ФНС в размере 55 тысяч рублей. Ранее его счета уже блокировали из-за неуплаты налогов, последнюю задолженность он погасил в августе 2024 года. Музыкант продолжает рассчитываться с российскими налоговиками, несмотря на статус и фактическое проживание в США, куда он уехал весной 2022 года после выпуска клипа против СВО и объявления о «релокации» коллектива.

