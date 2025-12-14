Певца Прусикина* в третий раз оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Лидера музыкальной группы Little Big Илью Прусикина* в третий раз за текущий год привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Ленинградской области в своём телеграм-канале.

«За текущий год Сосновоборским городским судом Ленинградской области трижды привлечён к административной ответственности иностранный агент Прусикин Илья Владимирович*, более известный, как лидер группы «Little Big», — сказано в сообщении ведомства.

Как уточняется на странице судебного органа, все три случая связаны с непредставлением Прусикиным* установленных законом документов и отчётов, которые обязано предоставлять лицо, включённое в реестр иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что лидера Little Big Илью Прусикина* разыскивают в Москве за долги. У него зафиксирована задолженность по налогам в размере 51 953 рублей. Помимо этого, он не уплатил государственную пошлину на территории России.

