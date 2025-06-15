Зарабатывающего в России лидера Little Big разыскивают в Москве за долги
У лидера группы Little Big Прусикина* нашёлся долг перед ФНС на 52 тысячи рублей
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iliyaprusikin
У лидера группы Little Big Ильи Прусикина* накопилась задолженность по налогам перед ФНС в размере почти 52 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Как передаёт ТACC, у Прусикина* зафиксирована задолженность по налогам в размере 51 953 рублей. Помимо этого, он не уплатил государственную пошлину на территории России.
Министерство юстиции в свою очередь напомнило, что музыкант ранее получал финансирование из-за рубежа и выступал с концертами в странах, признанных недружественными, где призывал к прекращению специальной военной операции на Украине.
Ранее российские судебные приставы решили прекратить исполнительное производство о взыскании долгов с Ильи Прусикина* и его напарницы Софьи Таюрской. В России у них просто не нашли имущества, которое могло бы покрыть долги. В 2023 году оба музыканта признались, что на чужбине они очень тоскуют по Родине.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.