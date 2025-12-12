Журналист Гуревич* и активист Дугаров* включены в список иноагентов в РФ

Министерство юстиции РФ расширило перечень иностранных агентов, внеся туда Михаила Гуревича*, Доржо Дугарова*, Виталия Егорова*, Александра Коровайного*. Сейчас все они находятся за границей. Распоряжение ведомства появилось на его сайте.

«12 декабря 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Л. Гуревич*, Д.Б. Дугаров*, В.Ю. Егоров*, а также А.Е. Коровайный*», — указано в тексте.

Журналист Михаил Гуревич* распространял ложную информацию о решениях российских властей и проводимой Кремлём политике, напомнили в ведомстве. Активист, правозащитник из Бурятии Доржо Дугаров* также публиковал фейки о властях РФ и спецоперации. Он выступал за расчленение России и распространял в нашей стране материалы запрещённой международной организации.

Блогер Виталий Егоров*, считающий себя популяризатором в области космонавтики, также занимался распространением ложной информации о СВО и решениях Кремля. И, наконец, в список включён бывший мундеп в Краснодарском крае Александр Коровайный*, которых публиковал ложные сведения о политике России и избирательной системе в нашей стране, он критиковал СВО и поддерживал Киев.

