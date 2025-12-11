Счета, авто, жильё: Для беглых иноагентов и очернителей ВС РФ готовят целый пакет мер

Депутаты готовят закон о введении временных ограничительных мер в отношении россиян, скрывающихся от правосудия за границей. Об этом в телеграм-канале заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Инициатива коснётся лиц, признанных виновными по уголовным или конкретным административным статьям, включая дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушения закона об иноагентах. Пакет мер будет беспрецедентно жёстким. Скрывающимся за рубежом могут заблокировать банковские счета, дистанционное обслуживание, электронные подписи и имущество в России. Также им грозит запрет на регистрацию ИП, приостановка водительских прав и действия доверенностей на заключение сделок.

«Все эти меры будут вводиться по решению генерального прокурора РФ или его заместителя», — уточнил Пискарёв.

Генпрокуратура также будет вести публичный реестр таких лиц. По данным депутата, в международном розыске сейчас находятся более 10,5 тысячи человек, а число отказов в их выдаче со стороны других стран за последние пять лет растёт.

Законодательная активность Госдумы в последнее время получает положительные оценки на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин, соглашаясь с мнением главы Конституционного суда Валерия Зорькина, отметил, что парламент издаёт «хорошие» законы, которые вносят вклад в развитие правовой системы и направлены на решение ключевых социально-экономических вопросов страны.