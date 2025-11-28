Путин подписал закон об ужесточении налоговых условий для иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает налоговую нагрузку на иностранных агентов. Для них устанавливается единая 30%-ная ставка НДФЛ.

Теперь иноагенты лишаются ряда налоговых льгот, включая инвестиционные вычеты, освобождение от налогов при дарении и наследовании. Ограничения распространяются и на юридические лица, признанные иноагентами: они не смогут применять пониженные ставки налога на прибыль и будут обязаны платить налоги с безвозмездно полученного имущества. Аналогичные правила применяются к организациям, где доля участия иноагентов в уставном капитале превышает 10%.

Изменения внесены в Налоговый кодекс России.

Ранее МВД России объявило в розыск журналистку Ксению Ларину*. Информация об этом размещена в базе ведомства, а причиной указано привлечение по уголовной статье.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.