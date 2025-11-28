Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 17:27

Путин подписал закон об ужесточении налоговых условий для иноагентов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает налоговую нагрузку на иностранных агентов. Для них устанавливается единая 30%-ная ставка НДФЛ.

Теперь иноагенты лишаются ряда налоговых льгот, включая инвестиционные вычеты, освобождение от налогов при дарении и наследовании. Ограничения распространяются и на юридические лица, признанные иноагентами: они не смогут применять пониженные ставки налога на прибыль и будут обязаны платить налоги с безвозмездно полученного имущества. Аналогичные правила применяются к организациям, где доля участия иноагентов в уставном капитале превышает 10%.

Изменения внесены в Налоговый кодекс России.

Портал Doxa* внесён в реестр иноагентов
Портал Doxa* внесён в реестр иноагентов

Ранее МВД России объявило в розыск журналистку Ксению Ларину*. Информация об этом размещена в базе ведомства, а причиной указано привлечение по уголовной статье.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Включена в реестр иностранных агентов Минюста России.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar