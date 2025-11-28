Портал Doxa* внесён в реестр иноагентов

Минюст РФ опубликовал список новых иноагентов. Это, в частности, новостной портал Doxa*, а также инженер и политик Евгений Савостьянов*.

Также в перечне оказался поэт и публицист Василина Орлова*.

А на прошлой неделе Минюст России внёс в список пятерых. человек и две организации. Среди них – лютеранский священник Павел Заякин*, журналистка Елена Налимова*, художник Антон Литвин*, брюссельский Антидискриминационный центр «Мемориал* и интернет-издание «Аспекты Башкортостана»*.

