Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 15:03

Портал Doxa* внесён в реестр иноагентов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минюст РФ опубликовал список новых иноагентов. Это, в частности, новостной портал Doxa*, а также инженер и политик Евгений Савостьянов*.

Также в перечне оказался поэт и публицист Василина Орлова*.

Минюст признал иноагентами журналистку Костюченко* и экономиста Ениколопова*
Минюст признал иноагентами журналистку Костюченко* и экономиста Ениколопова*

А на прошлой неделе Минюст России внёс в список пятерых. человек и две организации. Среди них – лютеранский священник Павел Заякин*, журналистка Елена Налимова*, художник Антон Литвин*, брюссельский Антидискриминационный центр «Мемориал* и интернет-издание «Аспекты Башкортостана»*.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Включены в реестр иностранных агентов Минюста России.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минюст РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar