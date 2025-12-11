Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 11:00

Путин назвал хорошими законы, принимаемые Госдумой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин высказал положительное мнение о законодательной деятельности Государственной Думы. Заявление прозвучало на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.

В ходе беседы глава КС отметил, что в адрес нижней палаты парламента существует множество нареканий. Однако по его словам, Госдума «издаёт неплохие» законы, которые вносят вклад в развитие правовой системы страны. Путин поддержал эту точку зрения, подчеркнув важность качественного законодательства для обеспечения стабильности и прогресса в России. Он также отметил, что работа парламента должна быть направлена на решение актуальных социальных и экономических вопросов, стоящих перед обществом.

«Хорошие», — отреагировал Путин.

Путин обратил внимание на политизацию правосудия в Европе
Путин обратил внимание на политизацию правосудия в Европе

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провёл беседу с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным в Кремле накануне Дня конституции. Российский лидер отметил, что суд выполняет большую и ответственную работу, защищая права и интересы граждан.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Госдума
  • Валерий Зорькин
  • Законы
  • День Конституции
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar