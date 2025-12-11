Путин назвал хорошими законы, принимаемые Госдумой
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин высказал положительное мнение о законодательной деятельности Государственной Думы. Заявление прозвучало на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.
В ходе беседы глава КС отметил, что в адрес нижней палаты парламента существует множество нареканий. Однако по его словам, Госдума «издаёт неплохие» законы, которые вносят вклад в развитие правовой системы страны. Путин поддержал эту точку зрения, подчеркнув важность качественного законодательства для обеспечения стабильности и прогресса в России. Он также отметил, что работа парламента должна быть направлена на решение актуальных социальных и экономических вопросов, стоящих перед обществом.
«Хорошие», — отреагировал Путин.
Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провёл беседу с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным в Кремле накануне Дня конституции. Российский лидер отметил, что суд выполняет большую и ответственную работу, защищая права и интересы граждан.
