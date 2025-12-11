Путин назвал хорошими законы, принимаемые Госдумой

В ходе беседы глава КС отметил, что в адрес нижней палаты парламента существует множество нареканий. Однако по его словам, Госдума «издаёт неплохие» законы, которые вносят вклад в развитие правовой системы страны. Путин поддержал эту точку зрения, подчеркнув важность качественного законодательства для обеспечения стабильности и прогресса в России. Он также отметил, что работа парламента должна быть направлена на решение актуальных социальных и экономических вопросов, стоящих перед обществом.