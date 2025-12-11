Путин обратил внимание на политизацию правосудия в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что европейское правосудие перестало быть объективным из-за своей чрезмерной политизации. Об этом он сообщил во время совещания с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

В своём докладе Зорькин напомнил о решении России выйти из юрисдикции Европейского суда по правам человека и других структур Европейской организации правосудия.

«Да. Там полная политизация», — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что российские власти в своей деятельности руководствуются безусловным приоритетом национальной конституции как во внутренней, так и во внешней политике.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провёл беседу с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным в Кремле накануне Дня конституции. Российский лидер отметил, что суд выполняет большую и ответственную работу, защищая права и интересы граждан.