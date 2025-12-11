Путин обратил внимание на политизацию правосудия в Европе
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что европейское правосудие перестало быть объективным из-за своей чрезмерной политизации. Об этом он сообщил во время совещания с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
В своём докладе Зорькин напомнил о решении России выйти из юрисдикции Европейского суда по правам человека и других структур Европейской организации правосудия.
«Да. Там полная политизация», — отметил глава государства.
Путин также подчеркнул, что российские власти в своей деятельности руководствуются безусловным приоритетом национальной конституции как во внутренней, так и во внешней политике.
Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провёл беседу с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным в Кремле накануне Дня конституции. Российский лидер отметил, что суд выполняет большую и ответственную работу, защищая права и интересы граждан.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.