ЕС нашёл способ заблокировать возврат российских активов

Евросоюз готовится закрыть возможность возврата российских активов через зарубежные суды. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель предложил механизм, который запретит исполнение в ЕС любых решений иностранных арбитражей по замороженным российским средствам. Трансляция её выступления велась в соцсети X.

По словам фон дер Ляйен, этот шаг станет ответом на возможные юридические действия России и должен защитить европейские государства от риска массовых компенсаций. В первую очередь речь идёт о Бельгии, где находится крупнейшая часть замороженных российских активов — именно там ранее предупреждали о юридических и финансовых угрозах, связанных с идеей «репарационного кредита» для Украины.

Новая инициатива, подчеркнула глава ЕК, позволит блокировать исполнение любых «незаконных», по мнению Брюсселя, арбитражных решений, вынесенных за пределами Евросоюза.

«Мы создали мощный механизм солидарности… В одном мы можем быть уверены: мы разделим бремя справедливо», — отметила фон дер Ляйен.

Что известно о замороженных российских активах в ЕС

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили около €260 млрд российских суверенных активов, из которых примерно €190–200 млрд находятся в Европе. Львиная доля — в бельгийском депозитарии Euroclear, который стал ключевым узлом этой политики.

Регулярные доходы от размещения активов — проценты и операции с ценными бумагами — ЕС уже использует, направляя их на поддержку Украины. Но вопрос о судьбе самих замороженных средств остаётся юридически спорным: прямое изъятие активов нарушает международное право и чревато массовыми судебными исками к странам ЕС.

Бельгия, где сосредоточена основная часть российской собственности, ранее выражала серьёзные опасения: если Москва начнёт судебные процедуры, государству грозят многомиллиардные обязательства. Именно поэтому вопрос о способах «защиты» от возможного возврата средств стал ключевым в дискуссиях ЕС.