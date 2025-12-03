Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 14:42

ЕС нашёл способ заблокировать возврат российских активов

Еврокомиссия хочет запретить исполнение решений зарубежных судов по активам РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Евросоюз готовится закрыть возможность возврата российских активов через зарубежные суды. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель предложил механизм, который запретит исполнение в ЕС любых решений иностранных арбитражей по замороженным российским средствам. Трансляция её выступления велась в соцсети X.

По словам фон дер Ляйен, этот шаг станет ответом на возможные юридические действия России и должен защитить европейские государства от риска массовых компенсаций. В первую очередь речь идёт о Бельгии, где находится крупнейшая часть замороженных российских активов — именно там ранее предупреждали о юридических и финансовых угрозах, связанных с идеей «репарационного кредита» для Украины.

Песков напомнил Европе, что «приключается» с их деньгами на Украине
Песков напомнил Европе, что «приключается» с их деньгами на Украине

Новая инициатива, подчеркнула глава ЕК, позволит блокировать исполнение любых «незаконных», по мнению Брюсселя, арбитражных решений, вынесенных за пределами Евросоюза.

«Мы создали мощный механизм солидарности… В одном мы можем быть уверены: мы разделим бремя справедливо», — отметила фон дер Ляйен.

Что известно о замороженных российских активах в ЕС

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили около €260 млрд российских суверенных активов, из которых примерно €190–200 млрд находятся в Европе. Львиная доля — в бельгийском депозитарии Euroclear, который стал ключевым узлом этой политики.

Регулярные доходы от размещения активов — проценты и операции с ценными бумагами — ЕС уже использует, направляя их на поддержку Украины. Но вопрос о судьбе самих замороженных средств остаётся юридически спорным: прямое изъятие активов нарушает международное право и чревато массовыми судебными исками к странам ЕС.

В ЕС придумали, как распорядиться российскими активами без Бельгии
В ЕС придумали, как распорядиться российскими активами без Бельгии

Бельгия, где сосредоточена основная часть российской собственности, ранее выражала серьёзные опасения: если Москва начнёт судебные процедуры, государству грозят многомиллиардные обязательства. Именно поэтому вопрос о способах «защиты» от возможного возврата средств стал ключевым в дискуссиях ЕС.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ЕС
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar