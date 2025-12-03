Никто на самом деле не верит в возможность поражения России в конфликте с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в интервью газете La Libre, назвав такие ожидания «сказками и иллюзиями».

«Кто в самом деле верит, что Россия потерпит поражение на Украине? Это сказки, сплошные иллюзии», — сказал бельгийский премьер.

Он также выразил сомнения в законности конфискации российских активов, отметив, что подобного раньше никогда не делали. Де Вевер подчеркнул, что суверенные активы стран в прошлом замораживались лишь временно и могли передаваться в качестве репараций только после признанного поражения, чего в случае с Россией не произойдёт.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Европа продолжает жить в иллюзиях о возможности нанести России стратегическое поражение, хотя понимает недостижимость этой цели. Глава государства подчеркнул, что страны ЕС первыми разорвали контакты с Москвой и теперь не могут признать, что приняли желаемое за действительное.