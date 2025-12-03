Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 09:54

Песков: Европа ошибается, ожидая стратегического поражения России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает действовать в логике стремления нанести нашей стране стратегическое поражение — и именно поэтому европейские страны не участвуют в мирном процессе. Он напомнил, что об этом накануне говорил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов.

«Президент отметил, что европейцы не участвуют в процессе, потому что они по-прежнему одержимы идеей нанесения стратегического поражения России. <...> Они продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом неправы», — сказал Песков.

Генсек НАТО отказался отвечать на заявление Путина о готовности РФ отразить нападение Европы
Генсек НАТО отказался отвечать на заявление Путина о готовности РФ отразить нападение Европы

Напомним, что глава государства также рассказал о разрушительных действиях Европы на встрече со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Путин дал оценку деструктивной риторики Запада.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar