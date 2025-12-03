Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает действовать в логике стремления нанести нашей стране стратегическое поражение — и именно поэтому европейские страны не участвуют в мирном процессе. Он напомнил, что об этом накануне говорил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов.

«Президент отметил, что европейцы не участвуют в процессе, потому что они по-прежнему одержимы идеей нанесения стратегического поражения России. <...> Они продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом неправы», — сказал Песков.

Напомним, что глава государства также рассказал о разрушительных действиях Европы на встрече со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Путин дал оценку деструктивной риторики Запада.