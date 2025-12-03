Генсек НАТО отказался отвечать на заявление Путина о готовности РФ отразить нападение Европы

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте отказался от комментариев по поводу недавнего заявления президента России Владимира Путина о готовности страны дать отпор Европе в случае необходимости. Его слова прозвучали в беседе с журналистами перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

«О, я не буду реагировать на все заявления Путина», — уклонился он от ответа на вопрос одного из представителей СМИ.

Он также не стал комментировать возможные планы Еврокомиссии, касающиеся использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Он отметил, что данный вопрос пока находится в стадии обсуждения. При этом Рютте подчеркнул, что фокус текущей встречи сосредоточен именно на механизмах военной поддержки.

Напомним, что Владимир Путин заявил об отсутствии у России намерений нападать на страны Европы. При этом он отметил готовность дать незамедлительный и жёсткий отпор, если инициатива будет со стороны ЕС. Президент выразил уверенность, что в этом вопросе не должно оставаться никаких сомнений. По его словам, подобный конфликт может привести к ситуации, когда России будет не с кем вести переговоры на континенте.