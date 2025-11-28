Политолог расшифровал двойную игру генсека НАТО с заявлениями о мире до конца года

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в недавнем интервью El Pais допустил возможность завершения украинского конфликта до конца года, однако его формулировки были намеренно расплывчатыми. Кому было адресовано это изречение и каковы были скрытые мотивы политика, рассказал «Царьграду» политолог Иван Мезюхо.

Рютте подчеркнул сложность точных прогнозов, но выразил надежду на скорое мирное урегулирование, отметив необходимость дополнительных консультаций с ЕС и НАТО даже после женевских переговоров. При этом генсек альянса заявил, что Россия останется долгосрочной угрозой, призвав страны-члены увеличить военные расходы.

По мнению Мезюхо, Рютте сознательно избегает прямой оценки реальных перспектив мира, поскольку не может открыто признать перед СМИ, что вероятность завершения украинского конфликта до конца года примерно нулевая.

«Если бы в ответ на вопрос журналиста о возможности завершения кризиса уже в этом году он ответил, что подобные планы неосуществимы, то таким образом он вызвал бы гнев со стороны президента США Дональда Трампа и членов его команды», — добавил эксперт.

Политолог считает, что главным адресатом заявления является Трамп, и генсек НАТО стремится избежать публичной критики со стороны президента США, не повторяя тактические ошибки Владимира Зеленского. Фактически, за дипломатичными формулировками скрывается нежелание ЕС и НАТО следовать мирному плану Трампа, при сохранении курса на милитаризацию и эскалацию конфликта.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что конфликт Украины и России может быть завершён до конца 2025 года. Кроме того, рассуждая о членстве Киева в НАТО, он подчеркнул, что этот путь является «необратимым».