27 ноября, 11:10

В МИД Украины заявили, что рассчитывают на встречу Зеленского с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина выражает заинтересованность в проведении встречи между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Информацию об этом распространил Telegram-канал «РБК-Украина».

По словам Сибиги, самые сложные и деликатные вопросы могут быть решены исключительно в ходе переговоров между лидерами двух стран. Министр также сообщил о скорой встрече украинской и американской делегаций.

Выглядел опустошённым: Ермак приуныл, услышав о возможной встрече Путина и Зеленского
Ранее Трамп заявил, что визит Зеленского в Соединённые Штаты возможен только после заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер подтвердил, что глава киевского режима хочет посетить Вашингтон. Однако Трамп считает важным сначала добиться мирной сделки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

