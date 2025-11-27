В МИД Украины заявили, что рассчитывают на встречу Зеленского с Трампом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина выражает заинтересованность в проведении встречи между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Информацию об этом распространил Telegram-канал «РБК-Украина».
По словам Сибиги, самые сложные и деликатные вопросы могут быть решены исключительно в ходе переговоров между лидерами двух стран. Министр также сообщил о скорой встрече украинской и американской делегаций.
Ранее Трамп заявил, что визит Зеленского в Соединённые Штаты возможен только после заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер подтвердил, что глава киевского режима хочет посетить Вашингтон. Однако Трамп считает важным сначала добиться мирной сделки.
