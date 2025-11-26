Трамп отказался видеть Зеленского до заключёния мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что визит киевского лидера Владимира Зеленского в Соединённые Штаты возможен только после заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Аудиозапись общения с прессой появилась на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер подтвердил, что глава киевского режима хочет посетить Вашингтон. Однако Трамп считает важным сначала добиться мирной сделки.

«Он хотел бы приехать, но, думаю, сначала нам следует заключить сделку», — сказал Трамп.

Эти слова он произнес журналистам на борту своего самолета по пути во Флориду, где Трамп будет праздновать День благодарения. Также глава Белого дома отметил, что у них «идут хорошие переговоры».

Ранее Трамп сообщил, что его специальный представитель Стивен Уиткофф приедет в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе. Кроме того, по словам Трампа, в процесс мирного урегулирования участвует его зять Джаред Кушнер. Трамп не исключил, что Кушнер отправится в Россию вместе с Уиткоффом.