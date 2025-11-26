Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был глубоко расстроен, когда узнал, что американский лидер Дональд Трамп заявил о возможной личной встрече с Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным только на завершающей стадии урегулирования. Соответствующую реакцию украинского чиновника описала газета New York Post.

По информации издания, Ермак давал интервью журналистам, когда американский президент опубликовал в своей социальной сети сообщение о направлении представителей в Киев и Москву. После ознакомления с содержанием поста Трампа глава офиса Зеленского тут же изменился в лице. Он заметно поник и попросил предоставить ему сутки для оценки новой информации.

«Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому, опустошённый новостью. Когда его попросили отреагировать, Ермак попросил связаться с ним через 24 часа, чтобы он мог оценить новую действительность», — говорится в публикации.

Украинский чиновник пояснил, что необходимо дождаться приезда министра армии США Дэниэла Дрисколла в Киев для понимания его позиции. Также он выразил намерение провести консультации со спецпосланником Стивеном Уиткоффом перед его визитом в Москву. Вместе с тем Ерамак отметил, что Трамп обладает способностью очень быстро менять свою позицию.

Ранее сообщалось, что Стивен Уиткофф отменил запланированную встречу с Владимиром Зеленским в Турции. По имеющимся сведениям, отменена не только встреча с главарём киевского режима, но и переговоры с главой офиса Андреем Ермаком. Это решение было принято на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала.