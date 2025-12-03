Плёнки Миндича
3 декабря, 14:00

В ЕС придумали, как распорядиться российскими активами без Бельгии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что решение о механизме использования замороженных российских активов может быть принято и без участия Бельгии. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, для одобрения инициативы Еврокомиссии необходимо лишь квалифицированное большинство стран ЕС — консенсус не требуется. Это означает, что страна, на территории которой сейчас размещена большая часть российских активов (а это именно Бельгия), формально не может заблокировать решение.

Эту возможность позднее подтвердил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он заявил, что Еврокомиссия намерена внимательно выслушать предложения стран Союза и затем определить дальнейшие шаги по вопросу активов России.

Ранее страны ЕС получили от Еврокомиссии юридические предложения о конфискации всех 210 млрд евро заблокированных активов ЦБ России для финансирования Украины в 2026–2027 годах. При этом премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выразил сомнения в законности конфискации российских активов, отметив, что подобного раньше никогда не делали.

