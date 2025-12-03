ЕК подготовила проект по изъятию 210 млрд евро российских активов

Страны ЕС получили от Еврокомиссии юридические предложения о конфискации всех 210 млрд евро заблокированных активов ЦБ России для финансирования Украины в 2026–2027 годах. Об этом сообщило издание Politico, получившее текст документов.

ЕК планирует направить 165 млрд евро на прямое финансирование Украины, а 45 млрд — на погашение ранее выделенных Киеву кредитов от стран ЕС и G7 в рамках инициативы ERA до 2042 года. Из средств, направляемых Украине, 115 млрд евро предполагается потратить на военные нужды, а 50 млрд — на покрытие бюджетных расходов.

Документы ЕК будут обсуждаться на саммите ЕС 18–19 декабря. Решение о конфискации активов может столкнуться с сопротивлением отдельных стран, включая Бельгию, которая уже заявила о категорическом несогласии с предложением.

Ранее сообщалось, что ЕК подготовила масштабный план предоставления Украине кредита на сумму до 165 млрд евро, обеспеченного замороженными активами России. Согласно предложению, основная часть средств — 140 млрд евро — должна быть покрыта за счёт российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, а оставшиеся 25 млрд планировалось привлечь со счетов в частных европейских банках.