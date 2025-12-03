Плёнки Миндича
3 декабря, 13:22

ЕК подготовила проект по изъятию 210 млрд евро российских активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Страны ЕС получили от Еврокомиссии юридические предложения о конфискации всех 210 млрд евро заблокированных активов ЦБ России для финансирования Украины в 2026–2027 годах. Об этом сообщило издание Politico, получившее текст документов.

ЕК планирует направить 165 млрд евро на прямое финансирование Украины, а 45 млрд — на погашение ранее выделенных Киеву кредитов от стран ЕС и G7 в рамках инициативы ERA до 2042 года. Из средств, направляемых Украине, 115 млрд евро предполагается потратить на военные нужды, а 50 млрд — на покрытие бюджетных расходов.

Документы ЕК будут обсуждаться на саммите ЕС 18–19 декабря. Решение о конфискации активов может столкнуться с сопротивлением отдельных стран, включая Бельгию, которая уже заявила о категорическом несогласии с предложением.

В пятницу послы ЕС рассмотрят план ЕК по экспроприации активов России

Ранее сообщалось, что ЕК подготовила масштабный план предоставления Украине кредита на сумму до 165 млрд евро, обеспеченного замороженными активами России. Согласно предложению, основная часть средств — 140 млрд евро — должна быть покрыта за счёт российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, а оставшиеся 25 млрд планировалось привлечь со счетов в частных европейских банках.

