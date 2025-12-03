Еврокомиссия намерена дать Украине кредит €165 млрд за счёт российских активов

Европейская комиссия предложила масштабный план предоставления Украине кредита на сумму до 165 миллиардов евро, который будет обеспечен замороженными активами России. Соответствующий документ, как сообщает издание Politico, уже подготовлен для обсуждения странами-членами Евросоюза.

Согласно предложению, основная часть средств в размере 140 миллиардов евро будет покрыта за счёт российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Оставшиеся 25 миллиардов планируется привлечь со счетов в частных европейских банках. Данный кредит рассматривается как элемент более широкого пакета финансовой поддержки Украины, общий объём которого может достигнуть 210 миллиардов долларов в ближайшие годы.

Планируется, что большая часть этих средств, а именно 115 миллиардов евро, будет направлена на финансирование украинской оборонной промышленности. Для покрытия текущих бюджетных нужд Киева — 50 миллиардов, а ещё 45 — для погашения предыдущего займа, предоставленного Украине странами G7 в 2024 году. Однако Бельгия, на территории которой находится депозитарий с активами на сумму около 191 миллиарда евро, выразила серьёзные опасения по поводу юридических рисков и потребовала от ЕС предоставить «безусловные» гарантии по кредиту, а также равномерно распределить все правовые последствия между странами-членами объединения.

Ранее сообщалось, что план ЕС по выделению масштабного кредита Украине, обеспеченного замороженными российскими активами, столкнулся с серьёзными препятствиями и рискует быть отложенным. Основное противодействие исходит от Бельгии, правительство которой отказывается брать на себя непропорциональные финансовые риски.