Захарова осадила премьера Бельгии по теме замороженных активов

Мария Захарова прокомментировала резкое заявление премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который ранее заявил, что «никто всерьёз не верит в поражение России на Украине» и назвал идею изъятия замороженных российских активов «сказками и иллюзиями». По словам бельгийского премьера, кража средств другой страны — шаг беспрецедентный: «Так никогда раньше не делали».Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с оценкой, но уточнила, что исключение есть — и оно известно.



«Всё так. Кроме одного — так никогда раньше не делали в Бельгии. А в Британии делали. Вот Британия и хочет, чтобы все остальные так начали делать. Круговая порука», — заявила Захарова в своём посте в Telegram.

Ранее Де Вевер подчеркнул, что заморозка и возможное использование российских активов несёт огромные юридические риски для стран ЕС. В Москве неоднократно предупреждали, что любые попытки отобрать суверенные средства России будут расцениваться как прямое нарушение международного права и приведут к зеркальным мерам.