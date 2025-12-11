Путин в Индии
11 декабря, 10:32

Путин встретился с председателем Конституционного суда Зорькиным

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным. Встреча прошла в четверг, 11 декабря, в Кремле, накануне Дня Конституции.

Встреча Путина и Зорькина. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Работа очень большая и очень ответственная. Конституционный суд выполняет свою конституционную функцию прав, интересов граждан и по защите самого конституционного строя. Так что спасибо вам большое, ещё раз поздравляю вас с приближающимся праздником», — заявил Путин.

Глава государства поздравил всех членов КС с приближающимся праздником и поблагодарил за работу. Это был первый разговор Путина с Зорькиным с декабря 2024 года, когда председатель передал президенту сборник избранных решений суда как в бумажном, так и в электронном формате.

Накануне Владимир Путин принял в Кремле президента Индонезии Прабово Субианто. Лидеры в дружеской атмосфере обсудили партнёрство в торгово-экономической сфере, а также обоюдную поддержку в международных организациях и реализацию двусторонних проектов.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

