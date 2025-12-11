Путин в Индии
11 декабря, 10:29

«Читай-город» опроверг продажу «Конституции для зумеров»

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Объединённая розничная сеть «Читай-город — Буквоед» заявила, что в её магазинах не продаётся книга «Конституция для зумеров», а текст Основного закона не может быть изменён. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе.

«В ОРС «Читай-город — Буквоед» данная книга не представлена», — говорится в сообщении.

В сети уточнили, что любое издание Конституции должно полностью соответствовать официальному тексту Российской Федерации. Любые изменения или адаптации Основного закона в продаже недопустимы.

Ранее стало известно, что среди молодёжи вновь стала популярной мужская причёска 2000-х годов — чёлка «штрихкод». Зумеры всё чаще обращаются к барберам именно за этой стрижкой. Если в нулевые её делали за 100 рублей, то сейчас стоимость начинается от 1200 рублей и включает укладку, которая должна надёжно фиксировать чёлку.

Милена Скрипальщикова
