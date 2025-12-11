«Читай-город» опроверг продажу «Конституции для зумеров»

Объединённая розничная сеть «Читай-город — Буквоед» заявила, что в её магазинах не продаётся книга «Конституция для зумеров», а текст Основного закона не может быть изменён. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе.

«В ОРС «Читай-город — Буквоед» данная книга не представлена», — говорится в сообщении.

В сети уточнили, что любое издание Конституции должно полностью соответствовать официальному тексту Российской Федерации. Любые изменения или адаптации Основного закона в продаже недопустимы.

