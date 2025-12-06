Чёлка «штрихкод» из 2000-х снова в моде, зумеры в восторге

Среди молодёжи вернулась мода на культовую мужскую причёску 2000-х — чёлку «штрихкод». Как сообщает SHOT, зумеры всё чаще приходят именно за этой стрижкой.

Если в нулевые так стригли за 100 рублей, то сейчас барберы берут от 1200 рублей. В сумму входит и супер-укладка, которая должна надёжно фиксировать чёлку.

Мастера называют этот образ стильным и дерзким. Он подходит как для коротких, так и для волос средней длины, что делает его универсальным выбором для молодых людей.

Ранее медики предупреждали об опасности нового тренда на полное сбривание ресниц для подчёркивания мужественности. Врач-дерматолог пояснила, что ресницы являются естественным барьером от пыли, клещей и солнца, а также участвуют в увлажнении глаза через специальные каналы с гиалуроновой кислотой, предотвращая синдром сухого глаза.