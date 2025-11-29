Россиянки массово бросились выстригать ТАМ символ нового года

Спрос на интимные стрижки перед новогодними праздниками вырос на 60%, отодвинув на второй план тотальную эпиляцию. Об этом рассказали мастера салонов SHOT.

По их словам, сейчас в тренде небольшая волосатость и креативные эскизы — клиентки заказывают рисунки в виде ёлки, подарочка или символа наступающего года — лошади. Такое украшение обходится примерно в 2000 рублей, что дешевле полной эпиляции.

Мастера связывают тенденцию с модой на естественность — так женщины чувствуют себя более сексуально. Кроме того, интимную стрижку дамы часто планируют использовать в качестве особенного подарка на Новый год.

Ранее Life.ru рассказывал, что у россиянок втрое вырос спрос на лобковые парики, которые продаются на маркетплейсах. Считается, что для части женщин это способ добавить новизны в интимные отношения, а также дань моде, вдохновлённой образами актрис эротического кино 90-х годов.