28 ноября, 13:10

«Ханжество и истерика»: Вассерман выступил против запрета на пересылку интимных фото

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Go My Media

Попытки запретить взрослым людям обмениваться интимными фотографиями являются ханжеством. Такое мнение в беседе с НСН выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Предложения могут быть любые, но я очень надеюсь, что о [министр юстиции Константин] Чуйченко эту инициативу отвергнет. Другими словами, не нужно устраивать на ровном месте ханжество и истерики», — сказал он.

Депутат заявил, что считает излишним создавать ажиотаж вокруг этого вопроса, назвав предложенный закон ненужным и ограничивающим личную свободу совершеннолетних граждан. По его мнению, подобные ситуации должны регулироваться самими людьми без чрезмерного вмешательства государства.

Поводом для его комментария стало предложение парламентариев фракции «Новые люди». Они выступили с инициативой ввести административные санкции за рассылку интимных материалов без согласия получателя. В своём обращении к министру юстиции депутаты пояснили, что поводом для этого шага стал растущий поток жалоб от граждан, сталкивающихся с подобными рассылками в интернете и через Bluetooth.

Вероника Бакумченко
