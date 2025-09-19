Рассылка нюдсов в групповые чаты грозит россиянам штрафом в ₽100 тысяч
Распространение интимных фотографий в групповых чатах может привести к значительным штрафам. Это касается рабочих, родительских, соседских или школьных чатов, сообщил Telegram-канал Mash.
Рассылка таких фото может быть квалифицирована в лучшем случае как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), в худшем — как распространение порнографических материалов (статья 6.21 КоАП РФ). Для возбуждения дела достаточно фиксации нарушения и заявления пострадавших сторон.
Журналисты напомнили о прецеденте в Петербурге, где женщина в 2022 году схлопотала штраф в 110 тысяч рублей за отправку интимных фото двух коллег в рабочую группу. Они это запротоколировали, подали на обидчицу заявление и добились наказания.
Ранее предложили ввести штрафы для родителей, публикующих в соцсетях материалы с употреблением алкоголя в присутствии детей. Подобный контент формирует у аудитории ложное представление о нормальности такого поведения, когда, например, мать позирует с бокалом вина на фоне купающегося ребёнка или отец демонстрирует приготовление коктейлей во время детских игр.