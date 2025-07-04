«Просто позорище»: Валя Карнавал стала бояться общественных туалетов после скандала с нюдсами
Валя Карнавал призналась, что не хочет ходить в зал из-за инцидента с нюдсами
Обложка © Валя Карнавал. Обложка © Telegram / karnava1l
Блогерша Валя Карнавал перестала чувствовать себя в безопасности в общественных местах после инцидента с тайной съёмкой в раздевалке. Она призналась, что теперь боится посещать места скопления людей.
Валя Карнавал стала бояться общественных туалетов после скандала с нюдсами. Видео © Telegram / Karna.val
Она объяснила, что ходила в обычный фитнес-клуб за мотивацией от других посетителей.
«Это просто позорище. После этого у меня пропало всё желание ходить в зал. У меня пропало спокойствие в таких местах, как общественный туалет, женская раздевалка. Раньше я думала, что людям просто не нужна эта грязь. Но, как оказалось, нет», — заявила Карнавал.
Девушка добавила, что раньше считала подобные ситуации маловероятными, но теперь осознала реальную угрозу.
Напомним, сегодня в Москве задержали группу лиц, подозреваемых в шантаже блогерши Вали Карнавал. Инцидент произошел после того, как этой весной поклонницы случайно заметили Валю в клубе Kometa Black на Трубной площади и тайно сфотографировали её в раздевалке. Одна из девушек передала снимки своему молодому человеку, который впоследствии попытался нажиться на них.