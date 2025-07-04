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4 июля, 12:45

«Просто позорище»: Валя Карнавал стала бояться общественных туалетов после скандала с нюдсами

Валя Карнавал призналась, что не хочет ходить в зал из-за инцидента с нюдсами

Обложка © Валя Карнавал. Обложка © Telegram / karnava1l

Обложка © Валя Карнавал. Обложка © Telegram / karnava1l

Блогерша Валя Карнавал перестала чувствовать себя в безопасности в общественных местах после инцидента с тайной съёмкой в раздевалке. Она призналась, что теперь боится посещать места скопления людей.

Валя Карнавал стала бояться общественных туалетов после скандала с нюдсами. Видео © Telegram / Karna.val

Она объяснила, что ходила в обычный фитнес-клуб за мотивацией от других посетителей.

«Это просто позорище. После этого у меня пропало всё желание ходить в зал. У меня пропало спокойствие в таких местах, как общественный туалет, женская раздевалка. Раньше я думала, что людям просто не нужна эта грязь. Но, как оказалось, нет», — заявила Карнавал.

Девушка добавила, что раньше считала подобные ситуации маловероятными, но теперь осознала реальную угрозу.

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Напомним, сегодня в Москве задержали группу лиц, подозреваемых в шантаже блогерши Вали Карнавал. Инцидент произошел после того, как этой весной поклонницы случайно заметили Валю в клубе Kometa Black на Трубной площади и тайно сфотографировали её в раздевалке. Одна из девушек передала снимки своему молодому человеку, который впоследствии попытался нажиться на них.

Александра Мышляева
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