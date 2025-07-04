«Просто позорище»: Валя Карнавал стала бояться общественных туалетов после скандала с нюдсами

Блогерша Валя Карнавал перестала чувствовать себя в безопасности в общественных местах после инцидента с тайной съёмкой в раздевалке. Она призналась, что теперь боится посещать места скопления людей.

Валя Карнавал стала бояться общественных туалетов после скандала с нюдсами. Видео © Telegram / Karna.val

Она объяснила, что ходила в обычный фитнес-клуб за мотивацией от других посетителей.

«Это просто позорище. После этого у меня пропало всё желание ходить в зал. У меня пропало спокойствие в таких местах, как общественный туалет, женская раздевалка. Раньше я думала, что людям просто не нужна эта грязь. Но, как оказалось, нет», — заявила Карнавал.

Девушка добавила, что раньше считала подобные ситуации маловероятными, но теперь осознала реальную угрозу.