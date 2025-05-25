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Регион
25 мая, 08:21

Несостоявшийся сексолог Илья Милохин начал продавать нюдсы

Брат Дани Милохина Илья бросил карьеру сексолога и продаёт интимные фотки

Илья Милохин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / milokhinilya

Илья Милохин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / milokhinilya

Брат тиктокера Дани Милохина Илья бросил работу сексологом и начал продавать интимные фото и видео. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сейчас Илья Милохин продаёт различные медиа своей обнажённой натуры. По информации канала, фотографии Илья оценивает в две тысячи рублей, но есть и VIP-снимки за семь тысяч.

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Ранее 24-летнйи коуч представлялся эзотериком и «астропсихологом с опытом более пяти лет». Блогер рассказывал, как правильно заниматься сексом и брал за это по 8000 рублей — в четыре раза больше, чем за фото голой натуры.

Кстати, в январе появилась информация, что Даня Милохин закрутил роман с 21-летней уроженкой Киева Дариной Зеленской. Об отношениях стала известно благодаря активным публикациям девушки в социальных сетях.

Лия Мурадьян
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