Несостоявшийся сексолог Илья Милохин начал продавать нюдсы
Брат Дани Милохина Илья бросил карьеру сексолога и продаёт интимные фотки
Илья Милохин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / milokhinilya
Брат тиктокера Дани Милохина Илья бросил работу сексологом и начал продавать интимные фото и видео. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сейчас Илья Милохин продаёт различные медиа своей обнажённой натуры. По информации канала, фотографии Илья оценивает в две тысячи рублей, но есть и VIP-снимки за семь тысяч.
Ранее 24-летнйи коуч представлялся эзотериком и «астропсихологом с опытом более пяти лет». Блогер рассказывал, как правильно заниматься сексом и брал за это по 8000 рублей — в четыре раза больше, чем за фото голой натуры.
Кстати, в январе появилась информация, что Даня Милохин закрутил роман с 21-летней уроженкой Киева Дариной Зеленской. Об отношениях стала известно благодаря активным публикациям девушки в социальных сетях.