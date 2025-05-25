Несостоявшийся сексолог Илья Милохин начал продавать нюдсы

Брат тиктокера Дани Милохина Илья бросил работу сексологом и начал продавать интимные фото и видео. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сейчас Илья Милохин продаёт различные медиа своей обнажённой натуры. По информации канала, фотографии Илья оценивает в две тысячи рублей, но есть и VIP-снимки за семь тысяч.

Ранее 24-летнйи коуч представлялся эзотериком и «астропсихологом с опытом более пяти лет». Блогер рассказывал, как правильно заниматься сексом и брал за это по 8000 рублей — в четыре раза больше, чем за фото голой натуры.