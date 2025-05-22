Блогер Гусейн Гасанов тайно переписал апартаменты за 100 млн на «звёздного» риелтора Богача

Гусейн Гасанов переписал свои роскошные апартаменты в «Москва-Сити» на своего знакомого московского риелтора Вадима Дё (в интернете называет себя Богачом). Его с блогером связывают давние деловые отношения, сообщает SHOT.

Богач раньше подбирал варианты с недвижкой для Гасанова и даже подарил ему однушку на день рождения в 2022 году. После всей шумихи и уголовных разбирательств уехавший из страны блогер договорился с приятелем переписать апартаменты на него, чтобы уберечь свою «берлогу» за 100 млн от конфискации и ареста.