Блогер Гусейн Гасанов тайно переписал апартаменты за 100 млн на «звёздного» риелтора Богача
SHOT: Блогер Гасанов переписал апартаменты в Москве на риелтора Богача
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vadim.bogach
Гусейн Гасанов переписал свои роскошные апартаменты в «Москва-Сити» на своего знакомого московского риелтора Вадима Дё (в интернете называет себя Богачом). Его с блогером связывают давние деловые отношения, сообщает SHOT.
Богач раньше подбирал варианты с недвижкой для Гасанова и даже подарил ему однушку на день рождения в 2022 году. После всей шумихи и уголовных разбирательств уехавший из страны блогер договорился с приятелем переписать апартаменты на него, чтобы уберечь свою «берлогу» за 100 млн от конфискации и ареста.
Сам себя Богач любит называть «звёздным риелтором». Себе на хлеб он зарабатывает, помогая покупать квартиры российским селебрити, в числе которых Дима Билан, Егор Крид и Клава Кока.
Напомним, что Гусейн Гасанов был заочно арестован в РФ по подозрению в отмыве денежных средств. Из-за это он свинтил в ОАЭ, ведь в РФ за такое он может присесть в тюрьму на семь лет. Блогер внешне пытается до сих пор казаться оптимистичным, однако недавно он устроил распродажу своего имущества в России. К примеру, он был готов расстаться со своим Rolls-Royce Cullinan 2020 года за 50 млн, а затем и с трёшкой в Neva Towers за 100 млн рублей.