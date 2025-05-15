«Хочешь поиграть? Ну поиграем!»: Мизулина и Гасанов устроили перепалку в Сети

Блогер Гусейн Гасанов, которого заочно арестовали за легализацию денежных средств в особо крупном размере, попытался заблокировать аккаунт главы Лиги безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. В своём телеграм-канале она сообщила, что Гасанов рассказывает сказки на ночь, показывая документы 2024 года.

«Кстати, уклонение от уплаты налогов — серьёзное преступление во всех странах мира. Поэтому легко выдадут в случае запроса на экстрадицию. Быстро полетит, на ракетке, так сказать», — написала Мизулина.

В ответ блогер начал писать, что глава Лиги наносит вред обществу и попросил подписчиков помочь заблокировать её аккаунт. После этого в анонимных телеграм-каналах начали появляться сообщения о якобы минировании офиса Мизулиной.