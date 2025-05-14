«На деле всё не так драматично»: Гасанов оптимистично смотрит на свой заочный арест
Блогер Гусейн Гасанов отрицает свою вину в неуплате более 170 млн рублей налогов
Гусейн Гасанов. Обложка © ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев
Блогер Гусейн Гасанов заявил, что все вопросы по налогам он закрыл ещё в прошлом году. По его словам, сейчас юристы разбираются с заочным арестом и обвинением в неуплате более 170 миллионов рублей. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Банда, у меня сегодня не день рождения, но спасибо за ваше внимание, переживания и тёплые слова. Видел новости. Да, звучит громко — «заочный арест», но на деле всё не так драматично», — сообщил Гасанов подписчикам.
Напомним, что ранее блогера заочно арестовали за легализацию денежных средств в особо крупном размере. На данный момент он находится за границей и объявлен в международный розыск. Ему грозит до семи лет лишения свободы.