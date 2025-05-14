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Регион
14 мая, 19:31

«На деле всё не так драматично»: Гасанов оптимистично смотрит на свой заочный арест

Блогер Гусейн Гасанов отрицает свою вину в неуплате более 170 млн рублей налогов

Гусейн Гасанов. Обложка © ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

Гусейн Гасанов. Обложка © ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

Блогер Гусейн Гасанов заявил, что все вопросы по налогам он закрыл ещё в прошлом году. По его словам, сейчас юристы разбираются с заочным арестом и обвинением в неуплате более 170 миллионов рублей. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Банда, у меня сегодня не день рождения, но спасибо за ваше внимание, переживания и тёплые слова. Видел новости. Да, звучит громко — «заочный арест», но на деле всё не так драматично», — сообщил Гасанов подписчикам.

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Напомним, что ранее блогера заочно арестовали за легализацию денежных средств в особо крупном размере. На данный момент он находится за границей и объявлен в международный розыск. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Алена Пенчугина
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