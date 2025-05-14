«На деле всё не так драматично»: Гасанов оптимистично смотрит на свой заочный арест

Блогер Гусейн Гасанов заявил, что все вопросы по налогам он закрыл ещё в прошлом году. По его словам, сейчас юристы разбираются с заочным арестом и обвинением в неуплате более 170 миллионов рублей. Об этом он написал в своих социальных сетях.