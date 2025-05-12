Суд в Москве заочно арестовал экс-сенатора Хорошавцева по делу о мошенничестве

В международный розыск объявлен бывший президент «Башнефти» и экс-сенатор (2003-2009) Виктор Хорошавцев. Тверской районный суд Москвы заочно арестовал его по делу о мошенничестве.

Суд избрал Хорошавцеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, которые начнут отсчитываться с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции. Заочное обвинение ему предъявлено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.