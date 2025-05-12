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12 мая, 08:23

Суд в Москве заочно арестовал экс-сенатора Хорошавцева по делу о мошенничестве

Виктор Хорошавцев. Обложка © Wikipedia

Виктор Хорошавцев. Обложка © Wikipedia

В международный розыск объявлен бывший президент «Башнефти» и экс-сенатор (2003-2009) Виктор Хорошавцев. Тверской районный суд Москвы заочно арестовал его по делу о мошенничестве.

Суд избрал Хорошавцеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, которые начнут отсчитываться с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции. Заочное обвинение ему предъявлено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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Ранее сообщалось, что приговор по делу бывшего заместителя министра образования и науки Валентины Переверзевой и экс-проректора РАНХиГС Максима Назарова вынесен в Никулинском районном суде Москвы. Суд постановил назначить обоим наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно и взыскать с каждого штраф в размере 500 000 рублей.

Ольга Сливченко
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