Экс-чиновнице Минобрнауки и экс-проректору РАНХиГС вынесли приговоры по делу о мошенничестве

Никулинский районный суд Москвы вынес приговор Валентине Переверзевой, ранее занимавшей должность заместителя министра образования и науки, и Максиму Назарову, бывшему проректору РАНХиГС. Оба получили по четыре года условно и штрафу в размере 500 000 рублей, сообщает корреспондент Life.ru.

Валентина Переверзева и Максим Назаров. Фото © Life.ru

Следствие установило, что в 2017 году Переверзева и Назаров организовали схему фиктивного трудоустройства 19 сотрудников Министерства образования и науки в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В результате этих действий государству был нанесен ущерб, оцениваемый более чем в 10 миллионов рублей.

В качестве свидетелей по делу выступили Сергей Зуев, бывший ректор Шанинки, и Марина Ракова, экс-вице-президент Сбербанка, осужденная ранее за мошенничество. Помимо работы в министерстве, Переверзева владела рядом компаний, включая интернет-провайдера «Мароснет». Ей также принадлежала недвижимость в Москве, Одинцове и Турции.