Экс-чиновнице Минобрнауки и экс-проректору РАНХиГС вынесли приговоры по делу о мошенничестве
Экс-замглавы Минобрнауки Переверзевой и экс-проректору РАНХиГС дали условные сроки
Никулинский районный суд Москвы вынес приговор Валентине Переверзевой, ранее занимавшей должность заместителя министра образования и науки, и Максиму Назарову, бывшему проректору РАНХиГС. Оба получили по четыре года условно и штрафу в размере 500 000 рублей, сообщает корреспондент Life.ru.
Валентина Переверзева и Максим Назаров. Фото © Life.ru
Следствие установило, что в 2017 году Переверзева и Назаров организовали схему фиктивного трудоустройства 19 сотрудников Министерства образования и науки в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В результате этих действий государству был нанесен ущерб, оцениваемый более чем в 10 миллионов рублей.
В качестве свидетелей по делу выступили Сергей Зуев, бывший ректор Шанинки, и Марина Ракова, экс-вице-президент Сбербанка, осужденная ранее за мошенничество. Помимо работы в министерстве, Переверзева владела рядом компаний, включая интернет-провайдера «Мароснет». Ей также принадлежала недвижимость в Москве, Одинцове и Турции.
Ранее Life.ru сообщал, что Андрея Протасова, руководителя ФГБУ «27 Центральный научно-исследовательский институт» Минобороны России, обвиняют в получении крупных и особо крупных взяток. По данным следствия, он принимал взятки с 2020 по 2025 год, будучи ответственным за выплаты стимулирующего характера по многомиллионным контрактам на разработку и внедрение современных технологий для государственного заказчика.
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