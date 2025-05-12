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12 мая, 07:44

Следком попросил продлить арест обвиняемым в убийстве генерала Кириллова

Ахмаджон Курбонов*. Обложка © Life.ru

Ахмаджон Курбонов*. Обложка © Life.ru

Следователи ходатайствуют о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для лиц, обвиняемых в совершении теракта, жертвой которого стал генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство о продлении трём обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — передаёт РИА «Новости».

Рассмотрение ходатайства назначено на 14 мая.

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Напомним, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова убили 17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник Илья Поликарпов. Позже задержали исполнителя теракта Ахмада Курбонова*. На допросе он рассказал, что действовал по указанию кураторов с Украины. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Позже в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта.

* Лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Мария Любицкая
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