Следком попросил продлить арест обвиняемым в убийстве генерала Кириллова
Ахмаджон Курбонов*. Обложка © Life.ru
Следователи ходатайствуют о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для лиц, обвиняемых в совершении теракта, жертвой которого стал генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
«В суд поступило ходатайство о продлении трём обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — передаёт РИА «Новости».
Рассмотрение ходатайства назначено на 14 мая.
Напомним, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова убили 17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник Илья Поликарпов. Позже задержали исполнителя теракта Ахмада Курбонова*. На допросе он рассказал, что действовал по указанию кураторов с Украины. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Позже в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта.
* Лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.