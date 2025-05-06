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Регион
6 мая, 09:54

Вдова убитого Кириллова может стать сенатором от Костромской области

Вдова генерала Кириллова планирует участвовать в выборах в костромскую облдуму

Погибший начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ

Погибший начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ

Вдова погибшего генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана принимает участие в праймериз партии «Единая Россия», чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов Костромской областной думы восьмого созыва. Информация об этом размещена на сайте предварительного голосования.

В биографии Кирилловой указано, что она родилась в 1973 году в Костроме и работает в Минобороны РФ в должности главного эксперта отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты.

«Принимаю участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» прежде всего для того, чтобы отстаивать интересы родного мне города. Кострома – это моя родина, здесь я родилась и выросла. Тут живет и работает много близких мне людей», — заявила Кириллова в видеообращении.

По информации источника ТАСС, Кириллову могут назначить сенатором от Костромской области.

Напомним, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова убили 17 декабря в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник Илья Поликарпов. Позже задержали исполнителя теракта Ахмада Курбонова*. На допросе он рассказал, что действовал по указанию кураторов с Украины. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Позже в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта.

* Лицо, признанное Росфинмониторингом террористами-экстремистами.

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Полина Никифорова
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