Вдова убитого Кириллова может стать сенатором от Костромской области

Вдова погибшего генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана принимает участие в праймериз партии «Единая Россия», чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов Костромской областной думы восьмого созыва. Информация об этом размещена на сайте предварительного голосования.

В биографии Кирилловой указано, что она родилась в 1973 году в Костроме и работает в Минобороны РФ в должности главного эксперта отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты.

«Принимаю участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» прежде всего для того, чтобы отстаивать интересы родного мне города. Кострома – это моя родина, здесь я родилась и выросла. Тут живет и работает много близких мне людей», — заявила Кириллова в видеообращении.

По информации источника ТАСС, Кириллову могут назначить сенатором от Костромской области.