Вдова убитого Кириллова может стать сенатором от Костромской области
Вдова генерала Кириллова планирует участвовать в выборах в костромскую облдуму
Погибший начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ
Вдова погибшего генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана принимает участие в праймериз партии «Единая Россия», чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов Костромской областной думы восьмого созыва. Информация об этом размещена на сайте предварительного голосования.
В биографии Кирилловой указано, что она родилась в 1973 году в Костроме и работает в Минобороны РФ в должности главного эксперта отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты.
«Принимаю участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» прежде всего для того, чтобы отстаивать интересы родного мне города. Кострома – это моя родина, здесь я родилась и выросла. Тут живет и работает много близких мне людей», — заявила Кириллова в видеообращении.
По информации источника ТАСС, Кириллову могут назначить сенатором от Костромской области.
Напомним, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова убили 17 декабря в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник Илья Поликарпов. Позже задержали исполнителя теракта Ахмада Курбонова*. На допросе он рассказал, что действовал по указанию кураторов с Украины. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Позже в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта.
* Лицо, признанное Росфинмониторингом террористами-экстремистами.