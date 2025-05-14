СК раскрыл подробности уголовного дела блогера Гусейна Гасанова

Блогера Гусейна Гасанова заочно арестовали за легализацию денежных средств в особо крупном размере. На данный момент он находится за границей и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба СК России, которая раскрыла подробности уголовного дела против блогера.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Также он, стремясь легализовать часть своих незаконных доходов, провёл финансовые операции на сумму более 20 миллионов рублей. Эти действия были направлены на создание видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами.

«Учитывая, что Гасанов скрылся на территории иностранного государства, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ», — указали в следственном комитете.