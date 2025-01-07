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Регион
7 января, 07:42

Брат Дани Милохина стал сексологом

SHOT: Брат Дани Милохина стал проводить консультации о сексе за 8 тысяч рублей

Илья Милохин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _milokhinilya

Илья Милохин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _milokhinilya

Брат тиктокера Дани Милохина — Илья — начал зарабатывать консультациями о сексе. Блогер внезапно начал позиционировать себя как сексолога, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, новый вид заработка брат Милохина придумал несколько недель назад. Свои консультации блогер предлагает клиентам за приличный ценник — восемь тысяч рублей. Илья рассказывает, как «разорвать сексуальную связь с бывшим», завести девушку, кто такие геи и почему люди стесняются позы 69. Правда, желающих пока немного, поэтому он готов консультировать долго. Кроме того, Илья называет себя эзотериком и «астропсихологом с опытом более 5 лет». Брат тиктокера обещает сделать астрологический расклад и даже подключить знания психологии.

Деньги заканчиваются: Сбежавшая после поджога семья Милохина впала в отчаяние
Деньги заканчиваются: Сбежавшая после поджога семья Милохина впала в отчаяние

А ранее Life.ru писал, что приёмный отец Дани Милохина стал грузчиком после отъезда из России, чтобы содержать жену и пятерых детей. Кроме того, мужчина в два раза снизил ценник на дом в Анапе, который пытается продать после попытки поджога со стороны недоброжелателей своего сына.

Дарья Нарыкова
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