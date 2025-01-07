Брат Дани Милохина стал сексологом

По информации телеграм-канала, новый вид заработка брат Милохина придумал несколько недель назад. Свои консультации блогер предлагает клиентам за приличный ценник — восемь тысяч рублей. Илья рассказывает, как «разорвать сексуальную связь с бывшим», завести девушку, кто такие геи и почему люди стесняются позы 69. Правда, желающих пока немного, поэтому он готов консультировать долго. Кроме того, Илья называет себя эзотериком и «астропсихологом с опытом более 5 лет». Брат тиктокера обещает сделать астрологический расклад и даже подключить знания психологии.