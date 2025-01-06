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Регион
6 января, 08:10

Отец Дани Милохина стал грузчиком для содержания жены и пятерых детей после побега из России

SHOT: Приёмный отец Дани Милохина стал грузчиком после отъезда из России

Даня Милохин. Обложка © Telegram / Даня Милохин

Даня Милохин. Обложка © Telegram / Даня Милохин

Дмитрий Тюленев, приёмный отец блогера Дани Милохина, после бегства из России начал работать грузчиком, чтобы содержать свою семью: жену и пятерых детей. При этом он в два раза снизил ценник на дом в Анапе, который пытается продать после попытки поджога со стороны недоброжелателей своего сына.

В беседе с телеграм-каналом SHOT, Тюленев отметил, что его семья находится в критическом состоянии из-за отсутствия денег. Мужчина вынужден соглашаться на любые подработки, однако ему мешает языковой барьер. Отец Милохина в основном занимается ремонтом квартир или работает грузчиком. Возвращаться в Россию он боится и вынужден скрывать своё точное местоположение.

Коктейль Молотова с адскими пожеланиями прилетел в дом приёмного отца Дани Милохина
Коктейль Молотова с адскими пожеланиями прилетел в дом приёмного отца Дани Милохина

Примечательно, что Милохин бросил на произвол судьбы свою «бомжующую» семью. Она сбежала из Анапы после атаки коктейлем Молотова с «адской» запиской и выставила на продажу дом в России. К слову, сбежавшая после поджога родственники Милохина уже впали в отчаяние.

Борис Эльфанд
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