Отец Дани Милохина стал грузчиком для содержания жены и пятерых детей после побега из России
SHOT: Приёмный отец Дани Милохина стал грузчиком после отъезда из России
Даня Милохин. Обложка © Telegram / Даня Милохин
Дмитрий Тюленев, приёмный отец блогера Дани Милохина, после бегства из России начал работать грузчиком, чтобы содержать свою семью: жену и пятерых детей. При этом он в два раза снизил ценник на дом в Анапе, который пытается продать после попытки поджога со стороны недоброжелателей своего сына.
В беседе с телеграм-каналом SHOT, Тюленев отметил, что его семья находится в критическом состоянии из-за отсутствия денег. Мужчина вынужден соглашаться на любые подработки, однако ему мешает языковой барьер. Отец Милохина в основном занимается ремонтом квартир или работает грузчиком. Возвращаться в Россию он боится и вынужден скрывать своё точное местоположение.