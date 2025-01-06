Отец Дани Милохина стал грузчиком для содержания жены и пятерых детей после побега из России

Дмитрий Тюленев, приёмный отец блогера Дани Милохина, после бегства из России начал работать грузчиком, чтобы содержать свою семью: жену и пятерых детей. При этом он в два раза снизил ценник на дом в Анапе, который пытается продать после попытки поджога со стороны недоброжелателей своего сына.